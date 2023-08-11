В это же время представитель Пентагона заявляет, что Киев получил всё необходимое оружие, а лето подходит к концу, что далеко не на руку Украине

Накануне польский президент дал интервью американскому изданию the Washington Post, в котором выразил своём мнение касательно продолжающегося конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

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По словам Анджея Дуды, у Украины на сегодня недостаточно оружия, чтобы провести решительное контрнаступление и изменить баланс в свою пользу. По его мнению, Киеву необходимо поставить еще больше вооружения и военной техники. Анджей Дуда также отметил, что поставляемая помощь Киеву - далеко не благотворительность, и у поляков есть свои причины поставлять на Украину оружие. В свою очередь, с данным заявлением не согласны в Соединенных Штатах Америки. По словам официального представителя Пентагона Джона Кёрби, Вашингтон дал Украине всё, о чем она просила для проведения успешного контрнаступления, а само контрнаступление проходит очень медленно, и время сейчас, по мнению контр-адмирала ВМС США, совсем не на стороне Украины.

Касательно ядерной угрозы президент Польши заявил, что не опасается применения Россией ядерного арсенала.

"Если бы кто-нибудь спросил меня о ядерной угрозе, меня гораздо больше тревожат потенциальные проблемы с атомными электростанциями на Украине. Я боюсь, что может произойти ядерная катастрофа. Потому что, по моему убеждению, угроза взрыва [на атомной станции] намного больше, чем в случае применения ядерного оружия. Имейте в виду, вы говорите с тем, кто пережил взрыв Чернобыльской атомной электростанции в далеком 1986 году, когда атомная станция взорвалась в их собственных руках, будучи под контролем России", - заявил политик.