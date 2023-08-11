Судя по всему, договориться у сторон не получилось.

Переговоры между мятежниками Нигера и заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд не привели к желаемому на Западе результату. Представитель Госдепа США предлагала признание новой власти Нигера. В обмен Нуланд потребовала отказаться от идеи приглашения в страну Частной Военной Компании "Вагнер", однако, желаемого, судя по всему, не получила.

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На днях Экономическое Сообщество Стран Западной Африки (ЭКОВАС) пришло к единому мнению, что необходимо как можно скорее вводить военный контингент в республику Нигер для наведения порядка и возвращения к власти свергнутого президента Мохамеда Базума. США и Франция поддерживают решение ЭКОВАС о вторжении. Некоторые страны уже даже заявили, что подготовили своих солдат для начала этой кампании. В свою очередь, новые власти Нигера предупредили: если на территорию страны будет введён военный контингент, Мохамед Базум будет казнён. Однако, не стоит забывать, на территории республики располагаются военные базы США и Франции. Первые имеют примерно 1000 военнослужащих на территории Нигера, а вторые в районе 1500 человек.

Всё идёт к тому, что уже скоро ЭКОВАС может начать войну на территории Африки, так как в ответ на ультиматум Западноафриканского сообщества несколько других стран на континенте считают военную интервенцию в Нигер неприемлемой и в случае начала военной операции выступят на стороне республики.