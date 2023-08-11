Данная ситуация кажется "каким-то невероятным сценарием" представителю Госдепа США Мэттью Миллеру

Ситуация вокруг Нигера по сей день не стабилизировалась, в какой-то момент стороны даже начали договариваться. Однако, учитывая что в ЭКОВАС считают необходимым как можно скорее провести военную интервенцию в страну, то договориться вряд ли получилось.

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В свою очередь Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки в недоумении. Как так вышло, что в стране настолько любят Россию?

"Вы видите людей на улицах, есть и выражающие поддержку. Их больше, чем людей, которым могли заплатить за участие в протестах. Для меня кажется странным, когда твоя страна страдает от попытки военного захвата власти, а первое что ты делаешь, это бежишь в магазин и покупаешь российский флаг. Это удивляет меня. Какой-то невероятный сценарий",- заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

При этом в Соединенных Штатах не выявили, что Москва каким-либо образом причастна к государственному перевороту в Нигере. Но при этом на улицах страны народ проводит акции против французов, а в руках у них зачастую можно увидеть Российский Триколор и флаги Частной Военной Компании "Вагнер". По опыту американского Госдепа, митингующих с российскими флагами на улицах больше, чем можно было бы проплатить.

Ситуация с Группой Вагнера также окутана туманом. Западные средства массовой информации заявляют, что бойцы компании Евгения Пригожина уже прибывают в республику, но в самом ЧВК "Вагнер" эта информация не подтверждается.