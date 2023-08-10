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Ян Гагин: Российская армия готова и к обороне и к наступлению
По словам помощника главы ДНР, российская армия находится в активной обороне лишь потому, что это выгодно, а в нужный момент ВС РФ без проблем могут приступить к наступлению

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  Помощник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские войска полностью готовы к полноценным наступательным действиям, но пока Вооруженные Силы Украины идут в атаку, нам выгоднее находиться в обороне.

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  По словам военачальника, на практике соотношение потерь между обороняющимися и наступающими войсками примерно один к пяти, в большинстве военных учебников данный показатель выглядит как один к трём, но с учётом грамотно выстроенной эшелонированной обороной, соотношение еще существеннее. Суть в том, что от администрации Зеленского и ВСУ ждут срочных существенных результатов и несмотря на большое количество потерь, украинскому командованию приходится отправлять свои подразделения в атаку, иначе западные политики полностью прекратят финансирование украинских властей. Пока ВСУ готовы разбиваться о российскую оборону, наше Министерство Обороны не торопится приступать к наступательным действиям, уверенно перемалывая украинские силы в обороне.

  Как считает Ян Гагин, даже мобилизованные в 2022 году военнослужащие за этот год обучились всему необходимому и получили огромный боевой опыт. Наша армия готова и к обороне, и к наступлению.

  "Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдём вперёд", - заявил офицер.

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#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #вс рф #армия #днр #наступление #оборона
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