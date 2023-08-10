За период проведения Специальной Военной Операции многие страны нарастили производство различных дронов-камикадзе и других БПЛА. Вместе с этим растёт и потребность в защите от такого оружия

В сети опубликовали кадры, где колонна из десятков реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» направляется в зону проведения Специальной Военной Операции с новой антидроновой защитой.

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Всю историю различные военные конфликты по всему миру служили двигателем прогресса. Естественно, речь в первую очередь идёт о технологиях, связанных с производством оружия, военной техники и её модернизацией. С началом проведения СВО на территории Украины весь мир сделал мощнейший рывок в производстве различных беспилотных летательных аппаратов, дронов-камикадзе, морских дронов, а также их модернизировании и создании условий для массового производства.

До Специальной Военной Операции российский Военно-промышленный Комплекс уделял технологиям БПЛА весьма немного внимания. Ранее за большое количество времени в России была выпущена лишь одна модель дрона-камикадзе «Ланцет» и являлась она далеко не самым массовым продуктом в российской армии. Однако, за последние полтора года стало известно о трёх различных моделях этого беспилотника, и громят технику Вооруженных Сил Украины данные птички уже по всей линии соприкосновения, что говорит о серьёзном увеличении объёмов производства дронов.

Помимо всеми известного дрона-камикадзе «Ланцет», в России появляется всё больше и больше различных Конструкторских Бюро, занимающихся разработкой и производством БПЛА. К примеру, Александр Ходаковский недавно продемонстрировал аналог Ланцета от КБ «Восток»

По словам военачальника, данный беспилотник уже испытан в бою и отличаться от Ланцета будет более низкой стоимостью и на порядок большим тиражом выпуска.

Вместе с дронами растёт и потребность в разработке средств защиты от данных видов оружия. Именно для этих целей, по примеру танковых "козырьков", предназначенных защищать технику от дронов-камикадзе и противотанковых комплексов «Джавелин», над кабиной экипажа и самой системой залпового огня были установлены антидроновые защитные сетки.



