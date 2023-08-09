Приобретать комплектующие из Китая становится всё дороже и дороже

Российский рубль продолжает своё ослабление к иностранным валютам. На сегодняшний день курс американского доллара поднялся в цене до 98 рублей за единицу, евро в это время подорожал до 108 рублей. Как вы уже слышали, связано это с торговым дисбалансом в пользу импорта. Как сообщается, импорт в страну почти вернулся к значениям 2021-го года, но при этом экспорт серьезно потерял в объёмах.

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Курс доллара США внутри торговой площадки AliExpress и вовсе поднялся до 102 рублей за условную единицу. Соответственно товары из Поднебесной стали на порядок дороже предыдущих значений.

Таким образом, один из самых популярных процессоров от AMD 6-ядерный и 12-поточный Ryzen 5 5600 вырос в цене до 10399 рублей.

Ранее данный камень можно было приобрести за восемь тысяч российских рублей, однако, после ощутимого ослабления отечественной валюты, цена выросла аж на 30 процентов.

Схожая картина с одной из самых оптимальных на сегодняшний день видеокарт, по соотношению цена-характеристики Nvidia GeForce RTX 2060 Super.

За 20390 рублей можно будет с комфортом поиграть в любые современные проекты в FullHD разрешении и с использованием всех современных технологий, за исключением DLSS 3. Ранее это же решение можно было купить за 16500 руб. Товар подорожал для конечного потребителя на нескромные 23%.

Будем следить, в какую сторону будет двигаться рынок дальше, но вполне ожидаемо, что в ближайшее время вслед за китайской торговой площадкой вырастут цены и на российском вторичном рынке.