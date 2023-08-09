В компании сообщают о массовых звонках сотрудникам с предложениями перехода в другие структуры

Как сообщают командиры Частной Военной Компании "Вагнер", многим сотрудникам поступают телефонные звонки с предложениями перевестись на службу в различные "второсортные чвкашки". Звонящие предлагают трудоустройство на территории Африканского континента.

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Как пишут в пресс-службе компании, каждый сам решает, соглашаться на подобные предложения или нет.

"Каждый день наши парни убывают в командировки на дальние направления. Везде, где мы работали, мы продолжаем и будем работать. Готовьте паспорта и готовьтесь к новым командировкам.

Невозможно разрушить единство величайшей армии и самой эффективной армии в истории под названием ЧВК "Вагнер" и пересобрать под новой крышей. Не ведитесь на это. Звоните своим командирам"

Судя по всему, есть структуры, которые с радостью приняли бы к себе на работу опытных сотрудников Группы Вагнера, прошедших огонь и воду в различных вооруженных конфликтах. За последние полтора года компания доказала, что её бойцы готовы сделать всё возможное и даже невозможное для достижения поставленных целей и задач.

Ранее сотрудников ЧВК "Вагнер" радо было принять в свои ряды Министерство Обороны, выгодное предложение поступало от представителей спецназа "Ахмат", однако, как сообщают в компании, "Оркестр" покинули лишь единицы.