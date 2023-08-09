Первоначально тактика применялась немецкими штурмовиками в 1916 году

Как сообщают бойцы батальона "Восток", вооруженные силы Украины сменили свой подход к выполнению задач, поставленных вышестоящим руководством. После интенсивных попыток взять посёлок Урожайное лобовыми атаками, украинские подразделения начали мелкими группами просачиваться в лесополосы напротив окраин села, не пытаясь атаковать сам населённый пункт. С одной стороны приказ на выдвижение подразделения выполняют, а с другой рисковать своими жизнями не торопятся, так и закрепляются "на зелёнке".

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Немногим ранее украинские формирования также попытались войти в село после длительной артиллерийской подготовки, думая что защитников в Урожайном больше нет. Однако, при попытке атаковать ВСУ получили "по зубам" и были вынуждены откатиться обратно.

По мнению наших бойцов, ВСУ стараются использовать тот же алгоритм, что и ранее при захвате посёлка Старомайорское: сперва артиллерия поливает населённый пункт из всех стволов, не оставляя камня на камне, затем в атаку выдвигаются пехотные формирования и выбивают из посёлка оставшиеся подразделения.

Как сообщают наши ребята, украинская артиллерия стала бить ещё интенсивнее, но оборона сумеет выстоять, хоть ребятам на позициях и приходится несладко.