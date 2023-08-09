Реджеп Эрдоган обвинил Запад в приостановке зерновой сделки, это стало последствием невыполнения обязательств перед российской стороной

Не так давно Российская Федерация приостановила действие зерновой инициативы. Если сказать точнее, отказалась продлевать её по причине невыполнения ряда условий западными государствами.

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Лидер Турции Реджеп Эрдоган не раз пытался уговорить своего российского коллегу продолжить сотрудничество по зерновой сделке, подписанной годом ранее. Некоторое время российская сторона участвовала в инициативе, надеясь на скорое выполнение её условий, касающихся снятия санкций с российского зерна и удобрений. Многие эксперты связывают продолжительное участие России со стремлением помочь действующему президенту Турции победить в минувшей предвыборной гонке. Основным бенефициаром зерновой сделки являлась Турция, и продолжительное участие в сделке России, считают заслугой непосредственно Реджепа Эрдогана.

Накануне глава Турции обвинил западные страны в прекращении работы зерновой инициативы.

"Требования России должны быть выполнены. Представители западных держав неоднократно отказывались выполнять свои обещания по этой сделке, что и привело к подобным удручающим решениям о ее приостановке", - заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Своим заявлением турецкий президент подтвердил слова Владимира Владимировича Путина о причинах приостановки данной инициативы. В средствах массовой информации распространяли мнение, что все разговоры о невыполнении российских условий не правдивы и выдуманы российской стороной.



