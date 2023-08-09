По словам бойцов, данные БПЛА невозможно выследить системами противовоздушной обороны

Бойцы вооруженных сил Украины пожаловались на большое количество российских дронов-камикадзе "Ланцет". Украинские военнослужащие в интервью изданию The Telegraph поделились сообщили, что данные беспилотные летательные аппараты создают массу проблем в ходе контрнаступления ВСУ.

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Действительно, в сети с каждым днём появляется всё больше видео, где российские беспилотники "Ланцет" поражают украинскую технику. Одно из таких видео даже попало на канал западных средств массовой информации, где дронами-камикадзе "отправил в ангар" немецкие танк Leopard-2, однако, редакция ресурса опубликовала данные, будто украинский беспилотник уничтожает российский танк.

"Ланцеты" с высокой эффективностью поражают бронемашины, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, артиллерию и даже тяжёлые танки по всей линии боевого соприкосновения. По словам военных, за счёт малых габаритов, малой высоты полёта и небольшой скорости, дроны-камикадзе невозможно выследить и уничтожить системами противовоздушной обороны. Наступающие колонны ВСУ зачастую бывают атакованы данными летательными аппаратами, и даже если техника в результате удара не уничтожается полностью, в подавляющих случаях её приходится оставить посреди поля боя.