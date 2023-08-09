В это же время торговля между США и КНР наблюдается обратная динамика, снижение составило 15%

Как сообщает главное управление таможенной службы Китайской Народной Республики, за семь месяцев 2023 текущего года, товарооборот между Китаем и Российской Федерацией вырос на 36 процентов и достиг 134 миллиардов долларов. Согласно информации их этого же сообщения, торговля между Китаем и Соединёнными Штатами Америки наоборот сократился на 15 процентов и составил 381 миллиард долларов.

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За последние годы отношения между США и КНР стремительно ухудшаются. Все наверняка помнят как в своё время правительство Соединенных Штатов ввело санкции против крупнейшего китайского техногиганта в сфере телекоммуникаций Huawei. Как заявили американские власти, компания шпионила за гражданами страны и передавала все данные в Китай. На деле же конкретных доказательств предоставлено не было, Huawei отрезали от части многих американских технологий и сервисов, что серьезно ударило по бизнесу компании.

В свою очередь, компания являлась одной из крупнейших в Китае, и удар по ней не мог не сказаться на всём китайском рынке. Это был пожалуй второй крупный шаг со стороны Соединенных Штатов в глобальной экономической войне против Китая. Постепенно Поднебесная переманивает на свою сторону, в торгово-экономическом плане, большинство партнёров США.

Когда против Китая и России было введено большое количество западных санкций, а Москва и вовсе стала рекордсменом по их общему числу, Москва и Пекин только укрепили свой экономический союз.