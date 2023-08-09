Как сообщает Собянин, один был уничтожен в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе

Ночью спецслужбы Украины вновь предприняли попытку атаковать столицу Российской Федерации двумя беспилотниками, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно информации, оба летательных аппарата были сбиты системами противовоздушной обороны. Один дрон был уничтожен в районе Домодедово, второй был сбит в районе Минского шоссе.

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Это далеко не первая попытка атаковать столицу страны. Ранее в Организации Объединенных Наций призвали Киев прекратить подобные акции, так как они лишь провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта. В Вашингтоне при этом не стали критиковать администрацию Зеленского, касательно атак на Москву.

Самыми резонансными за последние месяцы стали атаки дронами-камикадзе по международный деловой центр «Москва-Сити», когда украинским аппаратам удалось повредить одну из башен комплекса. В ответ на данную акцию, российские Воздушно-космические Силы нанесли массированные ракетно-бомбовые удары по нескольким регионам Украины. Были уничтожены аэродром, склады с боеприпасами, точки базирования ВСУ и другие военные объекты.