Минимальная рублевая стоимость RTX 4090 за все время - около 140 тысяч рублей

Последние месяцы майнинг на видеокартах не имел абсолютно никакого смысла, так как все вырученные средства с данного рода деятельности едва покрывали расходы на электроэнергию. В какой-то момент времени счета на оплату электричества и вовсе превосходили доходы от майнинга, даже на самых продвинутых видеокартах Nvidia GeForce RTX 4090.

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За последнюю неделю добыча криптовалют на видеокартах вновь начала приносить ощутимую прибыль. На данную ситуацию не могло не повлиять существенное ослабление российского рубля. Вместе с этим определённый рост показали криптовалютные проекты, чьи токены можно добыть путём майнинга. Проект Radiant (RXD) подорожал на 70%, Nexa (NEX) подорожала на 60%, проект Novo (NOV) вырос на 50%. Криптовалюта Kaspa (KAS) также показывает рост, однако, после выхода на рынок мощных Asic-устройств, разработанных под данный алгоритм, добыча данной монеты на видеокартах потеряла смысл.

Данная динамика уже начала отражаться и на стоимости видеоадаптеров у отечественных ритейлеров. Стоимость флагманской GeForce RTX 4090 выросла до рекордных 177 тысяч рублей

Ранее стоимость самого бюджетного исполнения RTX 4090 колебалась в районе 160 тысяч рублей. Несмотря на повышение конечной награды майнеров, окупаемость данных устройств не выглядит сверхпривлекательной. Согласно майнинг-калькуляторам, окупить данную покупку можно будет в течение неполных трёх лет.

Будем следить за дальнейшей динамикой на рынке.