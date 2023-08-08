Предприниматель сообщил, что гордится парням из компании и результатами их работы

За последние недели из-за событий вокруг республики Нигер возникла угроза настоящего военного конфликта на континенте. После государственного переворота в стране Африка разделилась на две части: на тех, кто поддержали новую власть и тех, кто требуют возвращения свергнутого правительства. Однако, данная ситуация не могла быть проигнорирована некоторыми государствами за пределами континента.

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Накануне в республику Нигер прибыла Замгоссекретаря США Виктория Нуланд. В ходе своего визита политик провела переговоры с представителями новой власти в стране. О чем именно договорились по итогам диалога - неизвестно, но сам факт, что Соединенные Штаты начали договариваться с новым правительством, говорит о многом.

Своё мнение по происходящему выразил и основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Я горжусь парнями из ЧВК "Вагнер. Только от мысли о них Игил и Ал-Кайда (Запрещенные террористические организации на территории России) становятся маленькими, послушными, шелковыми мальчиками, а США признаёт правительство, которое еще вчера не признавало, лишь бы не встретить в стране ЧВК "Вагнер". Это радует, госпожа Нуланд. Мы всегда находимся на стороне добра и на стороне справедливости и на стороне тех, кто борется за суверенитет и за права своего народа. Звоните в любой момент", - заявил Евгений Викторович.

Что именно имел в виду предприниматель, когда говорил о запрещенных террористических организациях, пока непонятно. Будем следить за развитием событий.