Об этом сообщают действующие власти республики

Новое правительство республики Нигер сообщает, что два государства Центральной Африки перебрасывают свои войска к границе для военной интервенции в страну. Власти Нигера уже закрыли воздушное пространство и готовятся к возможной агрессии со стороны ЭКОВАС.

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Африка разделилась на два лагеря: на тех кто действует в интересах Франции и готовится вводить армию в республику Нигер, и тех кто категорически против военных интервенций в страны континента. Мали и Буркина-Фасо сообщили, что направят в республику Нигер своих представителей для того, чтобы засвидетельствовать свою поддержку братскому народу. Французская авиакомпания Air France, в свою очередь, прекратила авиасообщение в Мали и Буркина-Фасо за их позицию по отношению к республике Нигер.

Стороны пока что воздерживаются от каких-либо решительных действий. Напомним, ранее Союз Западноафриканских Государств (ЭКОВАС) заявил, что введёт в страну военный контингент для возвращения к власти свергнутого президента республики Мохамеда Базума. День "Х" уже настал. Будем следить за дальнейшим развитием событий.