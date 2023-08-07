Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Два государства из Центральной Африки уже перебрасывают войска для нападения на Нигер
Об этом сообщают действующие власти республики

реклама

  Новое правительство республики Нигер сообщает, что два государства Центральной Африки перебрасывают свои войска к границе для военной интервенции в страну. Власти Нигера уже закрыли воздушное пространство и готовятся к возможной агрессии со стороны ЭКОВАС. 

реклама

  Африка разделилась на два лагеря: на тех кто действует в интересах Франции и готовится вводить армию в республику Нигер, и тех кто категорически против военных интервенций в страны континента. Мали и Буркина-Фасо сообщили, что направят в республику Нигер своих представителей для того, чтобы засвидетельствовать свою поддержку братскому народу. Французская авиакомпания Air France, в свою очередь, прекратила авиасообщение в Мали и Буркина-Фасо за их позицию по отношению к республике Нигер.

  Стороны пока что воздерживаются от каких-либо решительных действий. Напомним, ранее Союз Западноафриканских Государств (ЭКОВАС) заявил, что введёт в страну военный контингент для возвращения к власти свергнутого президента республики Мохамеда Базума. День "Х" уже настал. Будем следить за дальнейшим развитием событий.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#армия #франция #конфликт #нигер #африка #мятеж #эковас #интервенции
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВСУ сумели зацепиться за село Урожайное
Военные Нигера оповестили о закрытии воздушного пространства страны
США встревожены: Военный переворот в Нигере угрожает империализму в Западной Африке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
24
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
4
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
4
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
1
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
9
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
2
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
5
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
11
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
2
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
+
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
3
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
6
Бойцы батальона Восток отмечают, что у ВСУ не осталось советских артиллерийских боеприпасов
+
Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
1
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
Financial Times: Украинский удар по Новороссийску вызовет недовольство США
+
В Польше сообщают о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны
2

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
8
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
9
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
11
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
9
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
4
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
47
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
139
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
136
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
113

Сейчас обсуждают

Serezhka
14:09
Ну, во-первых, я благодарен Нвидии за то что она так много пробует разных технологий, что-то приживётся, что-то нет, а во-вторых, АМД тоже много чего напридумала, например волосы, которые тоже использ...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vorvort
14:07
У меня цель была выжать из архитектуры максимум - я этого добился. Мой Radeon VII 4-й в мире в модельном зачете в Superposition, а связка 5800Х+Radeon VII лучшая в мире в Time Spy Extreme несколько ле...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
14:03
ГСН на пике отличная архитектура. Стьрашнор представитьт сколько могла выдать вега на 2,5Ггц
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
14:01
Я все это для того, чтоб хоть как-то догнать в много потоке. Похер, что программы не знают как с этой кучей ядер делать, когда не надо столько ядер.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
+][+
14:01
Правильно, подкидывай полной лопатой в этот вброс, не прогадаешь! ))
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
fynjy_2005
14:00
потому что очевидно ,будет проигрыш АМД. Только вот 8ядерник от АМД стоит и в 2 раза дешевле
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
13:59
Его нет. И больше того. с момента выпуска с 2019 Ryzen 9 3900х интел в десктоп так и не выпустил проц с 12 ядрами на "большой" (производительной) архитектуре.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vasijara
13:58
А, т е ты даже железом не интересуешься, а статейки про него пишешь, понятно... ну типичный амдшник, не знает о чём говорит
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Arslan Nosonov
13:58
1.6 16 клапанный, клапана не гнет, масла не ест
Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
Victor Konovalov
13:58
PhysX и RTX активно используется почти всеми трёхмерными игровыми движками
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем