Этой ночью истёк срок, данный властям Нигера на освобождение и возвращение к власти свергнутного президента

Как сообщает международный арабский новостной телевизионный канал Al-Arabiya, руководство республики Нигер заявило, что Союз Западноафриканских Государств развёртывает свои войска у западных границ страны. Также было объявлено о закрытии воздушного пространства над республикой.

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Этой ночью закончилось время, данное мятежникам Нигера для освобождения и возвращения к власти свергнутого ранее прозападного президента Мохамеда Базума. ЭКОВАС пригрозили новому правительству Нигера, что введут войска в случае невыполнения их условий, собственно, настал день, когда согласно ультиматуму Западноафриканский Союз должен начать действовать.

В самом Нигере в воскресенье прошли массовые акции. Граждане выходили на улицы с транспарантами и плакатами. Митингующие призывали французов убраться из республики, а также скандировали "Russie" и "Wagner".

Накануне власти страны опубликовали документ, требующий от Франции в течение 30-ти суток вывести свои войска из Нигера. На данный момент в республике находится 1500 французских солдат. Предположительно бойцы французского иностранного легиона.