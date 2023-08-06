Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
Воздушная тревога звучала во многих регионах Украины

реклама

  Над Украиной вновь объявлена воздушная тревога. По имеющимся данным сирена звучала в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Сумской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

реклама

  За прошедшие сутки уже фиксировалась работа Воздушно-космических Сил Российской Федерации. Как сообщалось, наша армия отработала гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Недолго думая, в ответ Киев за ночь несколько раз ударил по Донецку кассетными боеприпасами.

  По поступающей информации из Незалежной, повторные прилёты зафиксированы в Хмельницкой области, а также на этот раз под удар попала Харьковская область. В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, что в воздух было поднято как минимум 13 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Если данная информация подтвердится, то на сегодняшний день это будет самый крупный авиаудар за период проведения Специальной Военной Операции на Украине.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #всу #армия #киев #вкс #ту-95мс #авиаудар #бомбардировщики
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
41
New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
8
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года
+
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
1
Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
3
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
4
ВСУ модернизировали советские вертолеты Ми-24 - теперь они стреляют американскими ракетами Hydra-70
2
TWP: ВСУ приступили к третьему этапу своего контрнаступления, отправив в бой резервы
4
Обнаружены фрагменты ракет Х-55, переданных России Украиной в счёт оплаты за газ в 90-е годы
+
Артиллерия и авиация РФ разгромила большую колонну танков ВСУ включая Leopard 2 (видео)
2
Новый фильм Мег 2: Бездна с Джейсоном Стетхэмом получил редчайший рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
+
Люди Икс в образе очаровательных пиратов по версии Midjourney
1
Таможенная служба Китая пресекла попытку контрабанды 837 процессоров и 900 модулей памяти
3
Bloomberg: на Украине сокращают площади посевов озимых после прекращения действия зерновой сделки
+
Истребитель РФ Су-57 получил уникальную ракету РВВ-МД2 – решающий довод в бою на близкой дистанции
1
Страны Западной Африки согласовали план возможной интервенции в Нигер
1
В Украине больше не могут выпускать динамическую защиту для танков и закупают броню у стран НАТО
2
Джеймс Ганн готовит киновселенную покруче, чем вселенная Marvel
2
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
+
Midjourney показала супергероев Marvel в образе Чикагской мафии 1920-х годов
+

Популярные статьи

БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
21
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
2
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
76
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
6
Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
+
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
5
ВСУ ведут наступление уже 2 месяца. Разбираем промежуточные итоги
2
Почему Россия помогает Африке: О конфликте на Украине и борьбе за право накормить голодный мир
+
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
2
США начали разработку гиперзвуковой противокорабельной ракеты на фоне напряженности на Тайване
3

Сейчас обсуждают

kitava
07:48
Какие офишеннык истории подъехали. То есть они просто сели на самолёт и улетели выпросив визы и деньги на билет. При этом провели "ужасный" месяц под талибаном где их никто не искал и не приследрвал. ...
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
Нуржан Саржигитов
07:47
Почему по сей день не наносят удары по правительству Украины а также по западным городам Украины.
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Рыбачок Рыбанок
07:37
То что были какие-то договоренности уже никто и не вспомнит. А вот то что в Википедии есть огромная статья "Битва за Киев" где события описываются скажем так без упоминания жестов и договоров, а как г...
Отставной генерал ВСУ заявил, что ВС РФ способны за 12 часов дойти до Киева
Джон Ренбо
07:22
Hardware Unboxed чисто нвидиевская проплаченная контора. Недавно они поднимали шумиху, что амд не дает добавлять длсс, при этом нвидиа делает то же самое уже 15 лет.
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
Aslan Heroes
07:20
Сколько что стоит не важно как я понимаю.
RTX 5090 будет на голову мощнее RX 8900 XT - GPU RDNA4 будут слабыми
Lexagon
07:18
А вот и нет! Отстаёте, граждане второперепечатники!
Индия запретила импорт ноутбуков, планшетов, готовых компьютеров и серверов
Сергей Игнатовский
07:17
Зелёные фанатики видят, как 4090 натягивает флагманскую красную карту. Остальное уже не имеет смысла.
RTX 5090 будет на голову мощнее RX 8900 XT - GPU RDNA4 будут слабыми
Олег Власов
07:04
Нужно срочно искоренить фильм Зорро и чипсы Зяки-Зяки,может западенцы тоже кружевные трусики дадут примерить.
В Казахстане рассматривают запрет на ввоз товаров с символикой ЧВК «Вагнер» или символами «Z» и «V»
XIAOMISHKA
06:46
Вместо игр к видеокарте, теперь дают в порадок кондей 😀😄😁
RTX 5090 будет на голову мощнее RX 8900 XT - GPU RDNA4 будут слабыми
century84
06:39
И поделам жулью, он знал на что шёл.
Суд вынес новый приговор Алексею Навальному - 19 лет колонии особого режима
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем