Воздушная тревога звучала во многих регионах Украины

Над Украиной вновь объявлена воздушная тревога. По имеющимся данным сирена звучала в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Сумской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

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За прошедшие сутки уже фиксировалась работа Воздушно-космических Сил Российской Федерации. Как сообщалось, наша армия отработала гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Недолго думая, в ответ Киев за ночь несколько раз ударил по Донецку кассетными боеприпасами.

По поступающей информации из Незалежной, повторные прилёты зафиксированы в Хмельницкой области, а также на этот раз под удар попала Харьковская область. В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, что в воздух было поднято как минимум 13 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Если данная информация подтвердится, то на сегодняшний день это будет самый крупный авиаудар за период проведения Специальной Военной Операции на Украине.