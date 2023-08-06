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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
В результате ракетно-бомбовых ударов загорелось здание университета экономики и торговли. Информация о пострадавших пока уточняется

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  В ночь с пятого на шестое августа вооруженные силы Украины нанесли ракетно-бомбовые удары кассетными боеприпасами по Донбассу. Прилёты зафиксированы в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка.

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  В 22.05 украинские формирования четырежды ударили по городу Донецку кассетными боеприпасами. Позднее в 23.45 был зафиксирован ещё один прилёт кассетным боеприпасом. Ещё через 10 минут украинские войска выпустили две ракеты из реактивных систем залпового огня. В результате обстрелов в здании университета экономики и торговли произошёл пожар. Пожарные службы борются с огнём, площадь пожара 1800 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.

  ВСУ не в первый раз обстреливают жилые районы Донецка. Применение боеприпасов кассетного типа, само по себе вызывает уйму вопросов, так как противоречит международным конвенциям, а тем более когда обстреливаются мирные жители. Данный тип снарядов был запрещён именно из-за большого количества жертв среди мирного населения. Субснаряды данных боеприпасов могут быть опасны даже спустя годы после завершения конфликта. 

  В добавок украинские войска в обстрелах Донбасса используют особенно изощрённую тактику, нанося первую волну артиллерийских ударов с расчётом зацепить как можно больше мирного населения, чтобы вызвать реакцию спасательных служб. Затем по этим же координатам наносится повторный удар, с расчётом накрыть сотрудников МЧС и скорой помощи, приехавших оказать помощь пострадавшим.


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