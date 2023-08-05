Как сообщается, с данного аэродрома ВСУ запускали самолёты Су-24 с британскими ракетами Storm Shadow на борту

Украинское Министерство Обороны сообщает о прилетах Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях. В средствах массовой информации и социальных сетях граждан призывают укрыться в ближайшем из бомбоубежищ.

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Граждане Украины уже успели зафиксировать на видео ракеты летящие над западной частью страны. Военно-воздушные Силы Украины сообщают о прилетах российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". На видеозаписи видно как две крылатые ракеты несутся к своим целям.

По предварительной информации, основной удар воздушно-космических сил России нацелен на уничтожение авиабазы украинских ВВС в Староконстантинове Хмельницкой области.

Из Тульской области уже поступили подтверждения того, что удары наносились именно сверхзвуковыми ракетами. Над областью были слышны хлопки, характерные для перехода ракет на сверхзвук.

Также уже поступили видеозаписи из Хмельницкой области. Как сообщают очевидцы, после серии взрывов в районе аэродрома ВСУ, над Староконстантиновом поднялся густой столб дыма. В сети выстраиваются предположения, что российская авиация ударила по месту дислокации носителей британских ракет Storm Shadow Су-24.