По словам Зеленского, ближайшие месяцы это давление может усилиться

В западных средствах массовой информации обсуждают возможность окончания украинского конфликта уже до конца текущего года. Как пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на свои источники среди чиновников в США и Германии, если до осени вооруженные силы Украины не сумеет добиться каких-либо успехов, западные страны будут склонять Киев к мирным переговорам.

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По словам источников издания, Североатлантический Альянс официально хочет поддерживать Украину в конфликте, но неофициально речь уже заходит об ультиматуме для Владимира Зеленского, косвенно данную ситуацию подтвердил сам президент Украины. Как сообщает американское издание The New York Times, Зеленский заявил на заседании с послами, что в ближайший период западные партнёры могут усилить давление на Киев для начала переговорного процесса с Российской Федерацией.

Суть данного послания проста, страны Запада требует существенных результатов на поле боя, которых у Зеленского в настоящий момент не имеется. Никаких крупных населённых пунктов ВСУ захватить не удалось, периодически происходит штурм небольших посёлков, попытка закрепиться, и вновь российские подразделения освобождают эти сёла от украинских формирований.

До конца лета осталось меньше месяца, за этот период ВСУ могут усилить свой натиск, иначе на Западе могут пойти к выводам, что данный проект больше не имеет перспектив.