Франция отказалась вывести свой военный контингент из Нигера. За республику может начаться настоящая война

Как уже многим известно, новые власти Нигера потребовали от Франции вывести свой военный контингент, размером в полторы тысячи человек, с их территории. Судя по всему, власти Франции выполнять требования мятежного правительства не собираются.

реклама

Причины отказа в выводе войск очевидны, ранее Франция и сообщество западноафриканских государств заявили, что могут применить армию, для возвращения свергнутого правительства. Как сообщают в союзе западных африканских республик, план военного вторжения в Нигер уже согласован. Также бывший правитель государства Мохамед Базум запросил помощь в возвращении власти у Соединенных Штатов Америки. Уже скоро подходит к концу срок ультиматума, выдвинутого ЭКОВАС Нигеру.

В самом Нигере в день окончания ультиматума планируется провести массовые митинги на улицах столицы республики Ниамея. Ряд соседних государств поддержал новые власти Нигера и заявил, что ввода войск в республику, будут воспринимать как объявление войны им лично. Также бывший начальник штаба Нигера направился ранее в столицу Мали, чтобы запросить помощь у Частной Военной Компании "Вагнер", обеспечении безопасности в стране. Москва также требует воздержаться от военной интервенции. Пока что ни одна из сторон не собирается идти на уступки. Ситуация с каждым днём накаляется, и при плохом сценарии событий может вытечь в настоящую войну в Африке.