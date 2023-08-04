По мнению экспертов, паника на российском рынке возникла после подписания законов, связанных с мобилизацией

За 4 августа 2023 года курс доллара США поднимался выше 96 рублей на Московской Бирже, это рекордное значение с марта 2022 года. Курс Евро в это же время колебался в районе 106 рублей за условную единицу.

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На валютном рынке продолжается тенденция ослабления рубля, причина всё та же - отсутствие торгового баланса, выручка с экспорта провалилась с конца 2022 года, а импортёры постепенно находят пути для закупок иностранных товар и увеличивают покупки валюты. Вдобавок сыграли свою роль и новости, об ужесточении законов в Российской Федерации, а именно новые законы, ограничивающие выезд за границу гражданам, получившим повестку. Подобные ограничения не может не сказаться на настроениях в обществе, сеть сразу же заполонили сообщения, о возможной новой волне мобилизации. Хоть в Государственной Думе и заявили, что ни о какой мобилизации речи не идёт, и нет поводов для беспокойства, но народ всё же остаётся встревоженным.

В конце торговой недели американская валюта зафиксировалась на отметке 95 рублей 68 копеек, евро в свою очередь встал на уровне 105 рублей 61 копейка. К окончанию сессии иностранные валюты немного скорректировались.