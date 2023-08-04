На фоне этих новостей россияне ожидают вторую волну мобилизации, однако в Госдуме заявили, что никакой новой мобилизацией и не пахнет

Накануне президент России подписал закон, связанный с мобилизационными мероприятиями. Также были подписаны законы, облегчающие государственные закупки на Специальную Военную Операцию и позволяющие Росгвардии иметь собственную военную технику на вооружении.

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Как сообщается, теперь граждане Российской Федерации не смогут покидать страну со дня вручения повестки, в том числе по месту работы или учебы. Помимо этого, был повышен потолок призывного возраста с 27 до 30 лет, нижняя планка остаётся прежней - 18 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. В этом же законе предусмотрена возможность заключения с призывниками контрактов на срок не менее одного года, однако, сделать это можно будет лишь не ранее чем за месяц до демобилизации, то есть в последний месяц срочной службы. В документе также значится, что в случае мобилизации или военного положения к охране порядка будут привлечены специализированные Государственные Унитарные Предприятия, согласно закону, им будет выдано оружие.

На фоне всего вышеизложенного индекс Московской Биржи резко ушел в коррекцию

Люди встревожены возможной мобилизацией в России, однако, согласно заявлению Депутата Государственной думы Андрея Картаполова, ни о какой мобилизации речи не идёт.

"Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет",- заявил председатель Комитета Госдумы по Обороне.



