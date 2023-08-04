По мнению СМИ, это может свидетельствовать о том, что Россия продолжает работать с ЧВК Вагнер

Как установило издание «Агентство»(Признанное иностранным агентом на территории Российской Федерации), компании Евгения Пригожина продолжают получать крупные государственные заказы в России, как это и было до мятежа 23-24 июня 2023 года.

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Согласно информации из сайта Государственных Закупок, компании связанные с Евгением Пригожиным заключили государственных контрактов не менее чем на два миллиарда рублей. Туда входят например заказы на горячие обеды для школьников в подмосковных городах, также больницы и поликлиники, подведомственные московскому департаменту. Помимо этого, есть еще масса действующих контрактов, которые были заключены еще до июньских событий и продолжающие действовать по сей день. Судя по всему, учитывая что с компаниями Евгения Пригожина продолжают заключаться новые контракты, действующие договора будут перезаключаться по завершении их сроков.

По мнению редакции «Агентство», всё вышеизложенное может свидетельствовать, о продолжении тесной работы между российским правительством и группой "Вагнера" Евгения Пригожина. В настоящее время "Музыканты" защищают интересы России на африканском континенте. Страна старается помочь своим партнёрам в Африке в различных сферах деятельности и группа "Вагнера" безупречно выполняет задачи в сфере обеспечения безопасности.