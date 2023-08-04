Сроки ультиматума ЭКОВАС также подходят к концу. В это же время есть большая вероятность, что музыканты смогут помочь народу Нигера

Как сообщает The Washington Post, отстраненный от своих обязанностей бывший президент Нигера Базум Мохамед призвал Соединенные Штаты Америки, посодействовать ему в возвращении власти. На данный момент Мохамед находится на родине - в тюрьме. Ситуация вокруг Нигера с каждым днём становится всё огнеопаснее. Судя по всему, экс-президент готов пролить кровь своего народа, ради возвращения утраченной власти и дальнейшей работы на Западное благо.

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Напомним, ранее Франция и Экономическое Сообщество Западноафриканских Государств ЭКОВАС заявили, что готовы ввести войска на территорию Нигера, чтобы вернуть свергнутое правительство во главе с Мохамедом Базумом и дают неделю на то, чтобы вернуть его самостоятельно. В ответ коалиция соседних африканских стран сообщила, что ввод войск на территорию страны, будет означать объявление войны им лично. Некоторые из коалиции были также членами ЭКОВАС, но заявили, что без проблем выйдут из данного союза и поддержат народ Нигера. Также Москва заявила, о неприемлемости ввода в республику иностранного контингента.

Накануне появилась информация, что бывший начальник штаба Нигера отправился в Мали, чтобы запросить помощь от подразделений "Вагнера". Что будут предпринимать западные страны в случае развёртывания в Нигере военных баз "Оркестра" - сказать сложно. Срок ультиматума подходит к концу, а Базум пока занимает пост торжественного гостя местной тюрьмы. Ставки слишком высоки, чтобы какая-либо из сторон просто оставила всё на самотёк.