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Ранним утром 4 августа беспилотные катера ВСУ атаковали базы флота в Новороссийске и Крыму
Минобороны заявило об отсутствии пострадавших

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  Ранним утром четвёртого августа вооруженные силы Украины попытались атаковать военно-морскую базу ВМФ России на берегу Новороссийска, одновременно с этим зафиксирована атака на Крым. По имеющейся информации, удар по Новороссийску был нанесён морскими дронами-камикадзе, в Крыму же зафиксированы прилёты беспилотных летательный аппаратов. Имеются видео и фотоматериалы.

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  К сожалению, по поступающим данным, украинским дронам удалось повредить один из десантных кораблей военно-морского флота России у базы в Новороссийске. В результате удара один из отсеков затопило и он дал крен, однако, судно уже отбуксировано и будет восстановлено. Информации о пострадавших пока нет.

  За последнее время Киев участил свои атаки дронами-камикадзе по территории Российской Федерации. Ранее в США заявили о требовании прекратить подобные атаки по столице, опасаясь серьёзной эскалации конфликта. В свою очередь, российская сторона старается снизить возможности ВСУ, уничтожая украинские склады с боеприпасами, заводы и предприятия, занимающиеся изготовкой и ремонтом дронов-камикадзе и беспилотных летательных аппаратов, но у Украины уже давно предусмотрены "тыловые" базы на территории стран Североатлантического Альянса, поэтому полностью оставить Киев без оружия 21-го века не представляется возможным.

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#россия #украина #сво #всу #оружие #крым #дроны-камикадзе #вмф #десантный корабль #новороссийск
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