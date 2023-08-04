Минобороны заявило об отсутствии пострадавших

Ранним утром четвёртого августа вооруженные силы Украины попытались атаковать военно-морскую базу ВМФ России на берегу Новороссийска, одновременно с этим зафиксирована атака на Крым. По имеющейся информации, удар по Новороссийску был нанесён морскими дронами-камикадзе, в Крыму же зафиксированы прилёты беспилотных летательный аппаратов. Имеются видео и фотоматериалы.

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К сожалению, по поступающим данным, украинским дронам удалось повредить один из десантных кораблей военно-морского флота России у базы в Новороссийске. В результате удара один из отсеков затопило и он дал крен, однако, судно уже отбуксировано и будет восстановлено. Информации о пострадавших пока нет.

За последнее время Киев участил свои атаки дронами-камикадзе по территории Российской Федерации. Ранее в США заявили о требовании прекратить подобные атаки по столице, опасаясь серьёзной эскалации конфликта. В свою очередь, российская сторона старается снизить возможности ВСУ, уничтожая украинские склады с боеприпасами, заводы и предприятия, занимающиеся изготовкой и ремонтом дронов-камикадзе и беспилотных летательных аппаратов, но у Украины уже давно предусмотрены "тыловые" базы на территории стран Североатлантического Альянса, поэтому полностью оставить Киев без оружия 21-го века не представляется возможным.