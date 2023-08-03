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Администрация Зеленского продолжает зачистку чиновников, помогавших избежать мобилизацию
У начальника одного из управлений штаба ВСУ изъяли 48 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Чиновник помогал мужчинам бежать из страны

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  На Украине продолжается борьба с коррупцией в рядах Вооруженных Сил Украины. Был задержан начальник одного из управлений штаба сухопутных войск Украины. По материалам следствия, чиновник организовал схему, по которой помогал подлежащим мобилизации мужчинам покинуть территорию страны. У задержанного изъяли более сорока тысяч долларов и пять тысяч евро.

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  Судя по всему, заявления депутата Верховной Рады Александра Дубинского далеко не беспочвенны. За последнее время на Украине серьезно взялись за чиновников, способствующих оттоку потенциальных механиков-водителей западных танков и пехотинцев ВСУ. В одном из интервью патрульный полицейский Украины заявил

  "Я могу сказать что-то такое, что не понравится, но солдатики заканчиваются. Пацаны, которые сидят в окопах, к ним прилетают мины, они умирают от этого. Кого-то получается достать, иногда не получается, но в любом случае они заканчиваются."

  По его мнению, заканчиваются в первую очередь замотивированные люди, скоро может не оказаться тех, кто взял в руки оружие добровольно. Соответственно на линии соприкосновения всё больше парней, которые оказались там не по своей воле.

  Чтобы поток насильно мобилизованных не прекращался, администрации Зеленского приходится проводить чистки среди пограничников, военкомов и других чиновников, которые благодаря своим полномочиям могут наживаться на продолжающихся мобилизационных мероприятиях.

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