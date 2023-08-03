Вслед за Комиссией по Ценный Бумагам, за биржу взялось и американское Министерство Юстиций

За последнее время Соединенные Штаты Америки крепко взялись за криптовалютную биржу Binance. Сперва иск со стороны Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам, теперь в Министерстве Юстиций США решили обвинить биржу в мошенничестве. Во всём этом просматривается след общей американской повестки.

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Останавливает Минюст США только то, что данный скандал может спровоцировать панику на рынке криптовалют и массовый отток пользователей. По их мнению, выдвижение обвинений в мошенничестве Binance, может привести к изъятию средств пользователей, как это было ранее с биржей FTX. При таком сценарии, многие пользователи потеряют свои деньги и вовсе утратят веру в цифровые активы, что повлечет за собой серьёзный обвал всего рынка. Однако, по имеющейся информации, прокуроры ведомства рассматривают другие варианты надавить на биржу Binance.

Является ли это преследование биржи последствием проводимой ею политики - сказать сложно. Напомним, с начала российской Специальной Военной Операции на Украине биржа Binance ввела ряд ограничений для россиян. Для начала было введено ограничение на хранение средств. Потолок, как заявлялось, составлял 10000 евро. Позднее, к концу 2022 года, биржа закрыла возможность пополнять баланс российскими банковскими картами и QIWI-кошельками. Однако, как выяснилось в первой половине 2023 года, неофициально, пользователи из России всё же могут хранить на счетах больше 10000 евро и никаких блокировок за этой не предусмотрено. Затем, гражданам России вновь открыли возможность пополнять баланс с российских банковских карт, просто информация об этом не афишировалась. Евросоюз и США в это время, никаких санкций не снимали, что говорит об инициативе со стороны руководства биржи Binance.