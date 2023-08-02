Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей – это подготовка к большой мобилизации - заявил депутат Александр Дубинский

На Украине практически с самого начала российской Специальной Военной Операции не прекращаются мобилизационные мероприятия. В сеть периодически попадают видеозаписи с филигранной работой сотрудников областных военкоматов, когда благодаря красноречию и харизме вербовщиков, новобранцы сами рвутся в бой, сотрудникам даже приходится сдерживать пыл будущих бойцов вооруженных сил Украины.

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Накануне депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что этой зимой на Украине может пройти "большая мобилизация".

"Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите… это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей – это подготовка к большой мобилизации" - заявил политик.

Как считает Дубинский, Украине придётся провести полную мобилизацию в стране, если её власти хотят "перелома" на поле боя в свою сторону. В свою очередь, придётся продлить военное положение в государстве до конца 2024 года, чтобы отодвинуть проведение парламентских выборов к тому моменту, когда станут известны результаты выборов президента Соединенных Штатов Америки. По мнению депутата, Украине необходимо будет отталкиваться от политики новой администрации в США.