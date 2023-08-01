В Братской Республике данные заявления опровергают и считают выдумками, оправдывающими скопление польских войск у границ Беларуси

В сети распространяется неподтверждённая информация, что два боевых вертолёта Министерства Обороны Республики Беларусь, нарушили воздушное пространство Польши, пролетев порядка трёх километров в глубь соседнего государства.

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Как сообщают источники, инцидент произошел во время проведения совместных учений с подразделениями группы "Вагнера", проводимых вблизи с белорусско-польской границей. Во время манёвров вертолёты Ми-24 «Крокодил» и Ми-8 пересекли государственную границу Польши и развернулись лишь пролетев три километра над её территорией.

В Польше по данному инциденту уже наблюдается ожидаемая реакция. Вооруженные силы Польши нарастят группировку войск на границе с Республикой Беларусь, опасаясь наступательных действий со стороны соседствующего государства.

За последние месяцы, после переезда в Братскую Республику сотрудников группы "Вагнера", польское правительство стало особенно "нервозным". Правительству Польши постоянно кажется, что вот вот на неё нападут и захватят. Ранее официальные лица выразили свою обеспокоенность, касательно перемещения ста бойцов группы "Вагнера" недалеко от государственной границы.

На момент написания статьи, Министерство Обороны Республики Беларусь опревегло факт пересечения польской границы белорусскими вертолётами. По мнению руководства Республики, всё это выдумки польского руководства, чтобы оправдать скопление войск у белорусской границы.