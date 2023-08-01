Имеются опасения, что в будущем регион может стать ещё одной горячей точкой на земном шаре

В свете последних событий в африканской республике Нигер французские власти решили эвакуировать своих граждан на Родину. Вслед за Францией аналогичное решение приняло и правительство Италии. Обстановка с безопасностью в республике, по мнению европейских чиновников, ухудшается с каждым днём.

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Ещё больше тревоги вызывают угрозы со стороны Франции и её союзников на континенте. Согласно заявлениям французских и западноафриканских официальных лиц, в Нигер могут быть введены войска для подавления мятежа, что в свою очередь может поставить под угрозу жизни и здоровья французских граждан на территории Нигера.

Французский правительственный самолёт уже приземлился в Нигере и всего за сутки власти страны планируют эвакуировать больше сотни французов и примерно столько же граждан других европейских государств, сообщили в министерстве иностранных дел Франции.

Несмотря на всё это, французская компания Orano, занимающаяся добычей урана в регионе, заявила что продолжит работу. Как сообщается, в компании 99 процентов сотрудников - граждане Нигера, приостанавливать деятельность никто не собирается.