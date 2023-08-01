Ранее танкисты сумели остановить и рассеять наступающую колонну украинской бронетехники

По сообщению из официального телеграм-канала, министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка Т-72Б3, проявивший мужество и героизм во время отражения атаки наступающей бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

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Тот самый экипаж, выехавший навстречу целой колонне танков и бронемашин ВСУ. Благодаря отваге и профессионализму танкистов, украинские силы были разбиты. Своими действиями Т-72Б3 сумел посеять панику в рядах ВСУ. Остановив продвижение колонны, российский экипаж дал время артиллерии отработать по противнику. После уничтожения украинских танков и нескольких бронемашин, оставшаяся техника попыталась покинуть поле боя, но в результате подорвались на противотанковых минах. Видеокадры с данным сражением успели облететь все уголки мира. Профессионализм парней оценили как на Родине, так и за рубежом.

Безусловно, наши ребята заслужили высоких государственных наград, доказав всему миру, что один в поле - воин.