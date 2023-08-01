Беспилотник угодил в ту же башню комплекса, поврежденную два дня назад

За последние дни одним из самых громких событий в конфликте между Россией и Украиной стала атака беспилотников вооруженных сил Украины на Московский международный деловой центр «Москва-Сити».

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30 июля 2023 года украинские спецслужбы запустили три беспилотника-камикадзе, один из них был уничтожен в воздухе системой противовоздушной обороны, два других были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы, но оба дрона ударились о нежилые здания комплекса «Москва-Сити». Позднее мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки был поврежден фасад двух башен комплекса. В башне «Око-2» пострадал охранник и выбило стекла с первого по четвертый этажи.

Сегодня ночью стало известно о повторной атаке дронами-камикадзе на «Москва-Сити». В этот раз, как сообщает Сергей Собянин, несколько беспилотников было сбито на подлёте в Москву, но один из беспилотников угодил в ту же самую башню, поврежденную ранее. На этот раз дрон-камикадзе влетел на уровне 21-го этажа, в результате удара выбило остекление площадью в 150 квадратных метров.