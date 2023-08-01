Одному из иностранцев, получившему осколочное ранение, брызнули в лицом газовым баллончиком

В первый же год украинского конфликта на территорию "Незалежной" хлынули толпы иностранных наёмников, часть инструкторов находилась на Украине ещё до начала Специальной Военной Операции. Иностранцы занимались подготовкой украинской армии еще с 2014 года.

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С начала проведения СВО в сеть попадало большое количество видеоматериалов, где иностранные наёмники жаловались то на интенсивность работы российской артиллерии, то на точные ракетные удары ВКС России, то на отвратительное отношение со стороны украинских военнослужащих.

Служба на Украине оказалась не такой радужной, как её представляло большинство "туристов". В отличие от службы в Ираке или Афганистане, боевые действия на постсоветском пространстве не выглядели как тир с аборигенами. Иностранцы зачастую сами оказывались жертвами в этом конфликте. На одной из видеозаписей наёмник жаловался, что ему заплатили фальшивыми деньгами за проделанную работу.

В сети появились новые видео от иностранных инструкторов. На записи можно наблюдать конфликт, возникший между украинскими военнослужащими и колумбийскими наёмниками. По словам "туристов", украинские солдаты начали избивать своих коллег из Колумбии за то, что последние не провели инструктаж трём бойцам ВСУ. Одному из инструкторов брызнули газовым баллончиком в лицо. Со слов потерпевшего, украинцы обращаются с иностранными наёмниками как с собаками, несмотря на то, какую помощь Украина получает от их стран. На записи присутствует большое количество нецензурной лексики на колумбийском языке. Как сообщает пострадавший, за время нахождения на Украине он уже получил осколочное ранение и такое отношение к нему после этого - неприемлемо.