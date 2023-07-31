Пожалуй это один из самых нетипичных кандидатов на службу в Частную Военную Компанию "Вагнер"

Сотрудникам Частной Военной Компании "Вагнер", занимающимся набором новобранцев, поступил звонок от гражданина Польши, причем исходя из телефонного кода, абонент вероятнее всего находился в своей стране.

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В ходе диалога можно была понять, что поляк действительно хотел вступить в ряды ЧВК "Вагнер" и на это у него были свои причины. Как он сказал, в диалоге "Ты понимаешь, что я хочу делать, ты понимаешь". Озвучивать свои мотивы прямо он не решился, но догадаться можно. Сложно сказать, получится ли у нашего героя устроиться в ЧВК "Вагнер", так как совсем недавно её основатель Евгений Пригожин сообщил, что компания всё же прекратит приём на работу новых сотрудников.

"Время открытия центров по набору пока не определено", - заявил Евгений Викторович. "Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако, будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) “группу”, которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы безусловно займёмся набором"

Стоит отметить, оператор отдела кадров предложил гражданину Польши отписаться ему в телеграм, где они смогут обсудить возможность трудоустройства, возможно позднее мы узнаем, какое решение примут в ЧВК "Вагнер" касательно замотивированного кандидата из Польши.