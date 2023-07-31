Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
Пожалуй это один из самых нетипичных кандидатов на службу в Частную Военную Компанию "Вагнер"

реклама

  Сотрудникам Частной Военной Компании "Вагнер", занимающимся набором новобранцев, поступил звонок от гражданина Польши, причем исходя из телефонного кода, абонент вероятнее всего находился в своей стране.

реклама

  В ходе диалога можно была понять, что поляк действительно хотел вступить в ряды ЧВК "Вагнер" и на это у него были свои причины. Как он сказал, в диалоге "Ты понимаешь, что я хочу делать, ты понимаешь". Озвучивать свои мотивы прямо он не решился, но догадаться можно. Сложно сказать, получится ли у нашего героя устроиться в ЧВК "Вагнер", так как совсем недавно её основатель Евгений Пригожин сообщил, что компания всё же прекратит приём на работу новых сотрудников.  

  "Время открытия центров по набору пока не определено", - заявил Евгений Викторович. "Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако, будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) “группу”, которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы безусловно займёмся набором"

  Стоит отметить, оператор отдела кадров предложил гражданину Польши отписаться ему в телеграм, где они смогут обсудить возможность трудоустройства, возможно позднее мы узнаем, какое решение примут в ЧВК "Вагнер" касательно замотивированного кандидата из Польши.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #вагнер #польша #чвк #армия #евгений пригожин #бойцы #трудоустройство
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина может потерять помощь Запада из-за неудач в военной операции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
23
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
9
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
10
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
4
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
13-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь
+
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
1
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
22
Чем может удивить финальная модификация Abrams M1A2 SEP v.4 – танк превратят в компьютер на колёсах
4
YESTON представила видеокарту GeForce RTX 4060 CUTE PET
+
СМИ: Пентагон расследует утечку связи на 17 объектах ВВС США
+

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
42
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
5
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
16
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
24
Как правильно наносить термопасту на процессор
16
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
12
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
31
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+

Сейчас обсуждают

Китя.
18:39
От такого нанесения. паста перемешается с волосной от тряпки.
Как правильно наносить термопасту на процессор
Михаил Barash Андреев
18:36
Сейчас бы писать такое в адрес редакционного автора..) Огульно: "без надлежащего разбора, поверхностно охватывая многих или всех" "недостаточно обоснованно, поверхностно" Комментатор как всегда вып...
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
Александр Середа
18:33
Не стал бы ты проституткой за печеньки представляющей услуги Западу и не было бы у тебя соплей по поводу защиты Украины теми, кто собственно всё это и затеял. Прежде чем раздвигать булки нужно было ду...
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Мама Кафка
18:32
Ты реально дурачок или прикидываешься ? если у тебя монитор 60 гц, ты там поставь хоть 500 фпс, у тебя выше 60 FPS не будет. Господи какие вы тут убогие .
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Вадим Кудрявцев
18:31
аналогично
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
Мама Кафка
18:29
Я на телефоне не играю, я на телефоне скролю таких дебилов 60фэпээс как ты, на в своём 144 ГГц члене
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Артём Николаев
18:27
Особенно забавно, что именно Великая французская революция смела старый порядок с феодальной собственностью на землю и провозгласила «свободу, равенство и братство». Оказывается, не все имеют право на...
Нигер прекращает экспорт урана и золота во Францию
Артём Николаев
18:21
Точно не 99% с учётом, что Франция до сих пор хозяйничает во всей Западной Африке.
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
kurar73
18:17
никто не спорит что фпс за 100 приятнее чем 50-60.. но и минималку ставить это перебор, бывает и средние уже не очень, текстурки не те, без сглаживания ваще тяжко, если еще и монитор 32"
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Demiurg666
18:16
Автор слышал где-то слово "огульно", но о его значении не догадывается.
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем