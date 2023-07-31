Общественное движение Porozumienie Pokoleń трубет наказывать людей, за пропаганду или предметы с символикой украинских националистов

Общественное движение Porozumienie Pokoleń внесло в нижнюю палату парламента Польши законопроект о наказании за пропаганду идеологии ОУН-УПА. Согласно проекту, за пропаганду данного движения, а также покупку, продажу, ввоз, транспортировку, хранение, владение, дарение предметов с символикой украинских националистов , нарушителям будет грозить до трёх лет лишения свободы.

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Есть высокая вероятность, что в период проведения российской Специальной Военной Операции на территории Украины, данный законопроект будет отклонён, так как это будет несоответствием западной риторике. Однако, когда конфликт будет урегулирован, подобная инициатива вполне может быть реализована для того, чтобы избавиться от части украинских беженцев, наводнивших Европейские страны.

Особенно остро вопрос украинских беженцев стоит непосредственно в Польше. Помимо того, что это граничащая с Незалежной страна, через которую большинство беженцев попадает в другие страны, так еще и связаны два государства, насыщенной событиями историей. В период Второй Мировой Войны, украинские националисты вырезали огромное количество этнических поляков. Наиболее кровавым эпизодом польско-украинских отношений - является Волынская резня, в результате которой ОУН-УПА убили не менее 30-40 тысяч поляков, это стоит сказать самые минимальные оценки, большинство ученых считает, что реальное количество жертв украинских националистов варьируется от 50 до 60 тысяч.

Накануне, во время одного из футбольных матчей национального чемпионата во Вроцлаве, болельщики одной из команд развернули баннеры с призывами остановить украинизацию Польши.

«Украинцы убивали детей на Волыни»,«Остановите украинизацию Польши», «80 лет позорного молчания позади»,«Волынь 43» - надписи на транспарантах и баннерах.