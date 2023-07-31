В арсенале России имеется один из самых совершенных противопожарных самолётов в мире - амфибия Бе-200 «Альтаир»

Лето 2023 года стало настоящим испытанием, во многих странах мира аномальная жара становится причиной большого количества локальных пожаров, горят леса, пшеничные поля, местами пожар перекидывается и на близлежащие населённые пункты. В последний месяц с этими проблемами столкнулась и Греция. В регионах Аттики, Керкиры, Центральной Греции, Фессалии, Южных Эгейских островов наблюдаются серьёзные пожары, вплоть до того, что власти вынуждены эвакуировать население из некоторых городов.

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Граждане Греции обратились к своему правительству с требованием прекратить спонсировать Украину и начать действовать в интересах своей страны.

"Хватит платить за войну в Украине! Горит Родос, горит Корфу, горит Афон, горят Каристос, Мантра, Лутра, Эвия. Бе-200 берет 12 тонн воды за 14 секунд, но правительство скорее сожжет всю Грецию, чем попросит у России самолеты, которые нам раньше помогали" - заявляют греческие активисты.

И правда, многоцелевой российский самолёт Бе-200 в различных модификациях является уникальным в своём роде. По многим техническими характеристикам, позволяющим ему с высокой эффективностью справляться с пожарами любой сложности, Бе-200 не имеет аналогов по всему миру. Данный аппарат может несколько раз сбрасывать по 12 тонн воды, не возвращаясь при этом на авиабазу. За счёт своей конструкторской особенности, самолёт может заполнять резервуар с поверхности воды в режиме глиссирования всего за 14 секунд.

Ранее российские самолёты не раз помогали Греции в борьбе с пожарами.