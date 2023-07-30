Примеры той самой "утечки мозгов" на Запад. Высококлассные специалисты, чей потенциал смогли раскрыть за океаном

Совсем недавно командир батальона «Восток» Александр Ходаковский затрагивал тему "утечки мозгов" на Запад. По мнению военачальника, России приходится сражать отчасти со своими проблемами и ошибками из прошлого.

В какой-то период времени Советский Союз ничуть не уступал странам Запада в разработках новейших микропроцессоров, если брать наше время, то Россия в этой области отстаёт более чем на десятилетие. В лихие 90-ые из страны мигрировал ученый по фамилии Пентковский, который был одним из разработчиков отечественных процессоров Эльбрус.

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В 1993 году Пентковский устраивается на работу в Intel, где он и разработал процессоры Pentium, продающиеся по сей день. С 90-ых по 2000-ые, о компьютерах на Pentium мечтали практически все школьники, уже позднее на свет появились последующие линейки. Позднее ученый всё же вернётся на Родину и вновь начнёт работу на пользу России, но увы, развитие отечественных микропроцессоров останется в первой половине 90-ых.

В 1962 году физик Петр Яковлевич Уфимцев выпускает монографию «Метод краевых волн в физической теории дифракции». В этой работе ученый изложил идею, что на заметность для радаров самолёта влияет его способность отражать радиоволны, и если создать летательный аппарат, у которого эта способность будет снижена, то такие самолёты смогли бы стать невидимыми для противовоздушной обороны противника. Ученый даже расписал формулу, по которой можно были высчитать площадь рассеяния для самолетов любой формы.

Однако, на данную работу не обратили должного внимания в СССР, зато спустя годы данная монография попадает на стол американскому переводчику Денису Оверхользеру. Поняв, что за чудесный физико-математический алгоритм удалось раздобыть, американские специалисты сразу же принялись за разработку самолётов с технологией "Стелс". Позже на свет появился F-117 «Ночной ястреб» - первый в мире стелс-самолёт. Позже в 1990 году физика Петра Уфимцева пригласят на работу в Соединенные Штаты и он поучаствует в разработке американского тяжёлого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 «Дух».