Все те технологии, которым противостоят наши ребят, в какой-то части результаты наших ошибок прошлого

Командующий батальоном "Восток" объяснил в своём официальном телеграм-канале, с чем именно приходится сражаться в настоящее время российской армии, откуда взялось такое техническое превосходство у стран НАТО в оружии, когда противник может позволить себе наносить точечные удары по всей зоне нашего оперативного построения.

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Все эти технологии средства связи, системы корректировки огня, системы разведки, высокоточные РСЗО и многое другое - результат того самого периода 90-ых, когда большинство светлых умов покидало обнищавшую Россию и устремлялось на Запад, строить будущее там, в заветных Соединенных Штатах Америки. Профессиональные инженеры, строители, врачи, конструкторы, научные деятели, все уезжали. Никто не задумывался, во что выльется это миграция, и как она ударит по нам же спустя десятки лет.

Уехавшие специалисты стали топливом для технологического прогресса, так или иначе русские профессионалы внесли немалый вклад в развитие американского превосходства. Если вы думаете, что уезжали просто люди, готовые поработать за деньги, то вы ошибаетесь, уезжали инновационные идеи в головах людей, а зачастую и сами технологии. Часть ценных технологий была просто выкуплена в период "Парада суверенитетов", их вывозили на Запад, а дальше использовали в своих проектах, или поэтапно продолжали модифицировать. В конечном итоге, при содействии наших ученых, покинувших тогда страну, в США разрабатывалось оружие, которое сейчас используется против нас на полях сражений.

В это же время, долгие годы в стране не то что не было развития технологий, наоборот, мы еще и деградировали в этой сфере.

"Лучшие преподаватели торговали мелками для травли тараканов на базаре, чтобы выжить, как спивались и выходили из окна, утратив смысл жизни...", - напомнил Александр Ходаковский.

К сожалению, таковы реалии, одно, казалось бы на первый взгляд безобидное упущение, оборачивается настоящей катастрофой спустя годы.