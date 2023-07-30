Ранее захват посёлка украинскими войсками транслировался большинством западных средств массовой информации и символизировал первые значимые успехи ВСУ

Украинское контрнаступление, как сообщают иностранные средства массовой информации, перешло в главную фазу, вооруженные силы Украины подтягивают подготовленные на Западе резервы и пытаются прорвать оборону российских войск.

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Одним из наиболее серьезных успехов ВСУ был захват посёлка Старомайорское Запорожской области. Именно Запорожское направление стало основным для украинских формирований, об этом редакции The New York Times сообщили источники из Пентагона. Оставление Старомайорского российскими силами было отмечено во многих западных СМИ. Захват села преподносилось публике как первый успех ВСУ, после которого контрнаступление пойдет дальше как по маслу.

Однако, согласно поступающей информации с линии соприкосновения, при поддержке артиллерии, подразделения Вооруженных Сил России пошли в контратаку на данном участке, и украинские формирования постепенно выдавливаются из населённого пункта.

"В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться. Украинские военнослужащие прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия", - сообщил председатель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.