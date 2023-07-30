По словам президента России, мы готовы были обменивать азовцев, когда это было в наших интересах

Вечером 29 июля Владимир Владимирович Путин ответил на ряд, интересующих многих, вопросов на итоговой конференции, после саммита Россия-Африка. В ходе конференции президент России затронул темы развития отношений между Россией и Африканским континентом, состояние дел в зоне проведения Специальной Военной Операции и некоторые другие.

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Одним из самых острых для лидера страны стал вопрос, касательно передачи командиров группировки "Азов"(запрещённая на территории Российской Федерации) Киеву турецкими властями.

"Договоренности были, других комментариев не будет", - отрезал Владимир Владимирович Путин. На вопрос журналиста, о необходимости обмена азовцев и аналогии с Иосифом Сталиным, дескать стоило ли идти на такой обмен? Президент ответил следующее:

"Сталин не просто солдата на маршала не менял, речь шла о его сыне, он имел моральное право принять такое решение, это разные вещи. Мы делали обмены, в том числе меняли наших летчиков на «азовцев». Когда это в наших интересах — все можно делать. Если это нам выгодно"

Однако, чувствовался неприятный осадок от решения руководства Турции, передать командиров "Азова" обратно на киевским властям. Лидер России в ходе пресс-конференции сообщил, что в ближайшее договорился пообщаться с Эрдоганом.