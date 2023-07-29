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Более ста бойцов ЧВК Вагнер переброшены в район Сувалкского коридора
По словам премьер-министра Моравецкого, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на Польшу

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  Как заявляет польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, более ста бойцов Частной Военной Компании "Вагнер", передислоцированных в Республику Беларусь, видвинулись в район Сувалкского коридора.

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  По словам политика, ситуация вокруг ЧВК "Вагнер" становится всё более угрожающей. Моравецкий боится, что "Музыканты" притворяется белорусскими пограничниками и начнут переправлять через границу нелегальных мигрантов, чтобы дестабилизировать Польшу, или же сами её пересекут. Исходя из заявлений Матеуша Моравецкого, сотня бойцов ЧВК "Вагнер" представляет серьёзную угрозу безопасности польского государства.

  "Сейчас ситуация становится еще более опасной. Более сотни наемников группы "Вагнер" двинулись к Сувалкскому коридору. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", - заявил политик.

  Большинство военных аналитиков считает, что Сувалкский коридор - является гипотетическим сухопутным коридором длиной около ста километров, который бы объединил Калининградскую область с Союзным Государством.


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