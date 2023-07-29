Международная федерация фехтования объяснила такое решение, соблюдением антиковидных мер

Немногим ранее на международном чемпионате мира по фехтованию, украинская спортсменка Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице из России Анне Смирновой. В течение двух часов международная федерация фехтования принимала решение, о дисквалификации спортсменки. Так как отказ от рукопожатия прямое нарушения правил соревнования. Вдобавок Харлан выставила в конце поединка выставила перед россиянкой оружие.

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Как выяснилось накануне, Ольга Харлан была восстановлена в соревнованиях той же международной федерацией фехтования. В организации оправдали данный поступок, как соблюдение антиковидных мер.

Будем реалистами, данное решение исключительно политическое и ни о каких антиковидных мерах речи не идёт, просто таким образом организаторы поощрили недостойное поведение украинской спортсменки.

"В этом контексте уместно напомнить всем атлетам, размышляющим, не стоит ли выступать под белым флагом – нет, это преступление. Без Родины на Олимпийских играх вас сделают половой тряпкой, о которую можно вытирать ноги всем желающим.

Международный спорт – это продолжение мировой политики, они неотделимы. Спорт – проекция войны. Попытка заставить вас выступать без флага и гимна России - это классическая социальная инженерия - задействование механизма т.н. «окон Овертона», когда абсолютно немыслимое пытаются сделать нормальным. Провоцируют раскол общества изнутри через спортсменов - лидеров общественного мнения, которые согласились на такое предложение", - высказался по поводу произошедшего чемпион мира по кикбоксингу Георгий Юрьевич Филимонов.