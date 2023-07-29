По мнению бизнесмена, шаги, которые предпринимает наш президент - эффективны и своевременны

Как уже многие знают, основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин не обошел стороной саммит Россия-Африка. Побывав на данном форуме, Евгений Викторович дал свою оценку минувшему мероприятию.

реклама

По словам бизнесмена, саммит прошёл не только эффективно, но и своевременно. Наш президент провёл уже второй такой форум, он выстраивает с лидерами африканских стран доверительные отношения, что очень важно. Россия предлагает полную противоположность западной колониальной политике, вместо того чтобы всячески дестабилизировать регион, устраивая в нём локальные конфликты, ограничивая при этом африканские страны в развитии, Владимир Путин стремится помочь Африке в сфере обеспечения безопасности и развитии сельского хозяйства.

Также стоит отметить, что на данный саммит практически каждое африканское государство направило своего представителя, что говорит о глубокой заинтересованности наших партнёров. На Африканском континенте уже сегодня происходят серьезные изменения и России необходимо прямо сейчас развивать и укреплять наши двусторонние отношения.

"Я считаю, что форум прошёл хорошо и результаты от него мы в ближайшее время должны увидеть", - добавил Евгений Викторович.