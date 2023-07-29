Турецкие журналисты ставят под сомнение заявление местных чиновников, об отсутствии пострадавших в результате удара

Как сообщается, за вчерашний вечер Воздушно-космическими Силами Российской Федерации было поражено здание службы безопасности Украины в Днепропетровске. Поступающую информацию подтверждают как в Киеве, так и местные чиновники.

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Со слов официальных лиц, по зданию СБУ был нанесён удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Также в сеть просочились кадры прилёта ракеты украинской противовоздушной обороны.

На кадрах из местных телеграм-каналов видно, что на момент прилёта украинской ракеты-перехватчика, здание СБУ уже дымится после попадания российского "Искандера". По заявлениям местных чиновников, в результате ракетного удара никто не пострадал, так как здание в момент взрыва пустовало. Однако, эту информацию ставит под сомнение турецкая пресса. Ссылаясь на свои украинские источники, журналисты из Турции сообщают о срочном сборе донорской крове в Днепропетровске после прилёта российской ракеты в здание СБУ.





Военные эксперты связывают проделанную работу ВКС России с минувшей атакой на Таганрог, по которому вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар ранее в тот же день.