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ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Днепропетровске
Турецкие журналисты ставят под сомнение заявление местных чиновников, об отсутствии пострадавших в результате удара

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  Как сообщается, за вчерашний вечер Воздушно-космическими Силами Российской Федерации было поражено здание службы безопасности Украины в Днепропетровске. Поступающую информацию подтверждают как в Киеве, так и местные чиновники.

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  Со слов официальных лиц, по зданию СБУ был нанесён удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Также в сеть просочились кадры прилёта ракеты украинской противовоздушной обороны.

  На кадрах из местных телеграм-каналов видно, что на момент прилёта украинской ракеты-перехватчика, здание СБУ уже дымится после попадания российского "Искандера". По заявлениям местных чиновников, в результате ракетного удара никто не пострадал, так как здание в момент взрыва пустовало. Однако, эту информацию ставит под сомнение турецкая пресса. Ссылаясь на свои украинские источники, журналисты из Турции сообщают о срочном сборе донорской крове в Днепропетровске после прилёта российской ракеты в здание СБУ.


  Военные эксперты связывают проделанную работу ВКС России с минувшей атакой на Таганрог, по которому вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар ранее в тот же день.

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