Однако, не сумели преодолеть противотанковые рвы, вся колонна бронетехники была рассеяна

Вооруженные силы Украины продолжают отправлять свои механизированные бригады на позиции наших ребят в района села Работино. На Запорожском фронте уже несколько дней не стихают бои. Сеть захлестнули видеокадры с поля боя, на которых огромное количество подбитой и брошенной бронированной техники ВСУ.

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Если судить по кадрам, единичным бронемашинам удавалась приблизиться к "Линии Суровикина", но не доехав десятки метров, танки и боевые машины пехоты проваливались в противотанковые рвы.

Как упоминалось ранее, до рва доехали лишь единицы, вся бронегруппа была разбита еще задолго до "Драконьих зубов" и противотанкового рва. Основная часть украинской техники осталась гореть на минных полях или была рассеяна под огнём артиллерии и авиации.

Однако, колонны ВСУ продолжают прибывать на данном направлении. Ранее редакция The New York Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в Пентагоне, сообщила, что украинское руководство выбрало Запорожский участок основным для контрнаступления и сосредоточило на нём крупную группировку войск, подтягивая свежие резервы. Как сообщается, именно на Запорожское направление Киев бросает свои наиболее боеспособные части, проходящие подготовку в западных странах.



