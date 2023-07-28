Арестович: Отрезание Крыма – надо снести мост и всё! И мы имеем два миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды. Можно торговаться

Персона Алексея Арестовича - весьма специфическая, чьи прогнозы и рассуждения зачастую переходят от крайности в крайность. В какой-то момент времени, украинский народ относился к экс-советнику офиса президента Украины и вовсе как к "Кремлёвскому агенту", после его заявлений об ударах по жилим домам украинскими системами противовоздушной обороны.

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Совсем недавно Арестович заявил своей публике, что Киеву придётся уступить 20% своих территорий, чтобы Россия закончила свою Специальную Военную Операцию на Украине. Уже сегодня в сети распространяется отрывок с одного из последних эфиров бывшего советника, где он раскрывает основные задачи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Залужный решает две задачи. Это выход к морю и перерезание сухопутного коридора. Отрезание Крыма – надо снести мост и всё! И мы имеем два миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды. Можно торговаться" - заявил Алексей Арестович.

Грубо говоря, по словам украинский политический деятель, руководство ВСУ планирует отрезать полуостров Крым от Российской Федерации и взять его население в заложники для того, чтобы торговаться с российским правительством.







