По словам источника редакции из Пентагона, украинские войска выбрали направление на котором будут усилять натиск и уже отправляют туда подготовленные резервы

Как сообщает американское издание The New York Times, вооруженные силы Украины перешли к главной фазе украинского контрнаступления, направление сконцентрированного удара определено и туда уже начали вводить резервы.

реклама

Главный удар ВСУ пришелся на Запорожское направление, к югу от Орехова, туда стягиваются украинские формирования, подготовленные на западе для контрнаступления. С отсылкой на высокопоставленных источников в Пентагоне, редакция The New York Times сообщает, что в случае прорыва российской обороны на данном участку, ВСУ смогут двигаться на Токмак и дальше на Мелитополь. Помимо этого, репортёр редакции Карлотта Голл косвенно подтверждала данную информацию ранее, заявив что видела в этом районе свежие подразделения, прошедшие подготовку в Европе и США.

"Это главный тест" - цитирует собеседника The New York Times.

Информация, о скоплении серьезной группировки Киевских сил, поступала и от российских источников. За последние сутки ВСУ несколько раз пытались атаковать позиции наших ребят на данном участке. Заявлялось о крупном количестве западной бронетехники: танки, боевые машины пехоты, бронированные автомобили и многое другое.

Будем внимательно следить за происходящим.