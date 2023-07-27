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Обвинения Поддубного опровергли сотрудники ЧВК Вагнер, находящиеся на лечении в госпитале Анапы
Ранее Евгений Поддубный заявил, что ЧВК Вагнер оставляет раненых бойцов на произвол судьбы

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  Несколько дней назад военный корреспондент Евгений Поддубный обвинил руководство Частной Военной Компании "Вагнер" в том, что они оставляют раненых "на произвол судьбы" и не предоставляют никакой помощи в лечении. Позднее на данную тему отреагировали командиры ЧВК "Вагнер", заявив что Поддубный откровенно врёт и клевещет на руководство компании.

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  На обвинения Евгения Поддубного ответили и находящиеся на лечении сотрудники ЧВК "Вагнер". По словам бойцов, проходящих лечение в одном из госпиталей в Анапе, компания выполнила всё, что было заявлено во время приёма на работу. Контракт некоторых бойцов уже подошел к концу, им уже выдали на руки все документы, выплатили все денежные средства и продолжают лечить до полного выздоровления, даже тех, кому предстоит длительный период восстановления. Ни одного бойцы не выселяют, не выгоняют, когда бы ни закончился контракт с ЧВК "Вагнер", за каждого "Музыканта" компания продолжает оплачивать питание, лечение, вплоть до серьёзных хирургических операций.


  Евгений Пригожин, со слов сотрудников компании, готов помочь каждому своему бойцу и все 3-4 тысячи бойцов, проходящих в настоящее время лечение в госпиталях, находятся под наблюдением высококвалифицированных врачей, при этом с самих ребят не берут за это никаких денег, всё обеспечение идёт за счёт компании.

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