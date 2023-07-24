По материалам бывшего американского разведчика, Зеленского посадили на место президента Украины специалисты из США и Великобритании

Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер провёл своё собственное расследование, касательно личности Владимира Зеленского и его восхождения на пост президента Украины.

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Все найденные материалы Скотт Риттер изложил в своём документальном фильме "Агент Зеленский". Согласно данным разведчика, вся предвыборная кампания Владимира Зеленского - это была хитроумная манипуляция американских и британских специалистов, которые создали образ успешного президента для украинских избирателей в сериале "Слуга народа". По мнению эксперта, украинский народ поверил, что Зеленский сможет привести страну к успеху, как это сделал его персонаж Василий Голобородько в своей сериальной Украине.





В результате эксперимента, популярность Зеленского выросла до такой степени, что на выборах президента 2019-го года за него проголосовало больше 73-х процентов населения. Однако, сам Зеленский, по мнению Скотта, не может быть самостоятельной политической личностью, а является лишь популярной марионеткой в руках настоящих хозяев "Незалежной" Украины.

Также в своем документальном фильм Скотт Риттер затронул тему разжигания на Украине русофобских настроений, ещё задолго до Майдана 2014-го.