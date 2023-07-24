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Скотт Риттер опубликовал своё расследование касательно Владимира Зеленского
По материалам бывшего американского разведчика, Зеленского посадили на место президента Украины специалисты из США и Великобритании

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  Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер провёл своё собственное расследование, касательно личности Владимира Зеленского и его восхождения на пост президента Украины.

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  Все найденные материалы Скотт Риттер изложил в своём документальном фильме "Агент Зеленский". Согласно данным разведчика, вся предвыборная кампания Владимира Зеленского - это была хитроумная манипуляция американских и британских специалистов, которые создали образ успешного президента для украинских избирателей в сериале "Слуга народа". По мнению эксперта, украинский народ поверил, что Зеленский сможет привести страну к успеху, как это сделал его персонаж Василий Голобородько в своей сериальной Украине.


  В результате эксперимента, популярность Зеленского выросла до такой степени, что на выборах президента 2019-го года за него проголосовало больше 73-х процентов населения. Однако, сам Зеленский, по мнению Скотта, не может быть самостоятельной политической личностью, а является лишь популярной марионеткой в руках настоящих хозяев "Незалежной" Украины.

  Также в своем документальном фильм Скотт Риттер затронул тему разжигания на Украине русофобских настроений, ещё задолго до Майдана 2014-го.

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#россия #украина #сша #сво #великобритания #фильм #скотт риттер #раз #слуга народа
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Если сериал вышел в 2015, а Зеленский сел в кресло в 2019, это реально воплощение долгосрочной стратегии. Not bad. В России же месяц - уже зона бифуркации.
Скотт Риттер опубликовал своё расследование касательно Владимира Зеленского
Crouse
19:34
И зачем это все для иксбоксов - ввезенных с параллельным импортом и выдающих ошибку ? А на компе, кто таким заморачиваться будет 0.01%=). Возвращаемся в старые добрые времена, поднять паруса =)
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Shatun29
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На этом сайте не только украинцы, в подобный словесный понос верят только в 404, и то только потому что там других источников информации нет от слова совсем. Так что комментарий ошибся сайтом.
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